JustiÃ§a concede liberdade a estudante de medicina acusado de matar corredora

Arquivo Pessoal

O juiz Alexandre Branco Pucci, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, concedeu liberdade provisória a João Vitor Fonseca Vilela, estudante de medicina acusado de atropelar e matar a corredora Danielle de Oliveira, no dia 15 de fevereiro deste ano. O acidente também resultou em ferimentos na amiga da vítima, Luciana Timóteo.

De acordo com divulgado pelo G1, o jovem deverá cumprir algumas condições, como comparecer sempre que solicitado pela justiça, não mudar de residência sem prévia autorização e não se ausentar de sua casa por mais de oito dias sem comunicar o fato à justiça. Além disso, João Vitor terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, estando proibido de dirigir e de frequentar bares ou estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas durante o processo.



A decisão de liberdade provisória segue após um pedido protocolado pelo advogado de defesa, José Roberto Rodrigues da Rosa. A defesa argumentou que o sistema carcerário não oferece condições adequadas de ressocialização para o estudante. João Vitor está preso no Centro de Triagem Anísio Lima, em Campo Grande.



O estudante foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por homicídio e tentativa de homicídio por dolo eventual, ou seja, quando o autor prevê a possibilidade de um resultado danoso, mas decide agir de forma imprudente. A investigação aponta que, no momento do atropelamento, João Vitor estava alcoolizado e realizando manobras perigosas, como "zigue-zague", ao tentar forçar uma ultrapassagem. Ele perdeu o controle do veículo e atropelou Danielle, causando sua morte, além de ferir Luciana Timóteo, que sofreu escoriações leves.