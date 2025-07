Justiça mantém condenação de donos de pitbull por morte de cadela em Campo Grande

Segundo a magistrada, o sofrimento causado pela perda do animal de estimação "não pode ser considerado mero aborrecimento" / Divulgação/TJMS

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a condenação dos donos de um cachorro da raça pitbull que atacou e matou a cadela de estimação de uma família em Campo Grande. Os tutores do animal deverão pagar uma indenização de R$ 6 mil por danos morais.

Segundo o processo, uma mulher e suas duas filhas, ambas menores de idade, passeavam com a cadela da família de pequeno porte e com oito anos de idade quando foram surpreendidas pelo pitbull, que atacou e matou o animal.

Testemunhas informaram que o pitbull já era conhecido na vizinhança por seu comportamento agressivo e por ataques anteriores a outros animais.

As vítimas relataram o forte impacto emocional causado pela perda e o vínculo afetivo com a cadela.

A mãe, inclusive, iniciou acompanhamento psicológico após o episódio.

A Justiça de primeira instância já havia reconhecido o dano moral e fixado a indenização em R$ 3 mil para a mãe e R$ 1.500 para cada uma das filhas. Inconformada, a família recorreu ao TJMS, pedindo o aumento do valor para R$ 15 mil por pessoa.

No entanto, a relatora do recurso, desembargadora Elisabeth Rosa Baisch, manteve a decisão original. Ela considerou que o valor já era proporcional ao dano sofrido, à situação das partes e ao objetivo pedagógico da indenização.

Segundo a magistrada, o sofrimento causado pela perda do animal de estimação "não pode ser considerado mero aborrecimento", mas entendeu que o valor fixado já atende de forma justa à reparação moral.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!