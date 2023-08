Kemp atende candidatos e pede novo TAF aos não aprovados no concurso da PM e Bombeiro militar

Deputado estadual, Pedro Kemp (PT) / Divulgação

O deputado estadual, Pedro Kemp (PT) apresentou, na manhã desta quarta-feira (30), uma indicação que prevê aos candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física (TAF) da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros a chance de fazerem novamente a prova numa reavaliação. No texto, o parlamentar solicita diretamente à secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Araujo

Nardes, o direito à reavaliação dos candidatos e candidatas na etapa do teste de aptidão física.

“A indicação foi motivada pelo pedido da Comissão dos Candidatos do TAF do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que, em razão da falta de isonomia das condições das provas, tiveram o desempenho prejudicado e não conseguiram atingir os índices de classificação nas etapas. As condições desiguais e inapropriadas impostas pela banca examinadora do concurso aos candidatos ficaram explícitas com o triste fato que vitimou o jovem Arthur Matheus Martins Rosa,

de 25 anos, que faleceu após passar mal durante as provas no dia 3 de agosto”, explicou Kemp.

Consta no texto da indicação: “Desta forma, solicitamos a reavaliação dos candidatos que foram prejudicados e reprovados no TAF, devido à falta de isonomia das condições das provas, uma vez que na forma estabelecida no contrato 016/2022, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, cláusula segunda, ítem 1.5, que diz: ‘a prestação dos serviços pela CONTRATADA abrangerá, também, as eventuais avaliações ou reavaliações de candidatos em quaisquer das atividades que integram os certames, decorrentes de cumprimento de decisão administrativa ou judicial, de caráter provisório, definitivo, e/ou de imposição legal nos termos do determinado pela autoridade competente durante toda a vigência do contrato’. Assim, em sede de processo administrativo, a Secretária de Estado de Administração, na condição de representante do Estado (autoridade competente), possui condições legais e contratuais para

exigir da IDECAN a reavaliação dos candidatos reprovados no TAF do certame”.



Os candidatos elaboraram um minucioso relatório contendo imagens e a narração dos participantes,que comprovam a suspeita de tratamento desumano e ofensivo à saúde por parte de membros da organização, como por exemplo, não permitir ir ao banheiro e tomar água, em um dia de estiagem, cuja umidade do ar estava abaixo dos 20%. A Defesa Civil recomenda a não realização de atividades físicas nos horários entre 9h às 16h. “O material com todas as provas e informações dos candidatos seguem anexados a esta indicação”, detalhou.