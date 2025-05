Luísa Sonza se apresenta com show gratuito em Campo Grande neste domingo

Divulgação

O primeiro fim de semana de maio em Mato Grosso do Sul promete ser de muita música e animação. Neste domingo (4), o projeto MS ao Vivo dá início à sua temporada 2025 com um grande show da cantora Luísa Sonza, em apresentação gratuita no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.



A programação começa a partir das 17h, com a abertura da cantora sul-mato-grossense Paolla, revelação da cena local e dona de uma voz potente que tem conquistado o público em diversos eventos culturais do estado.



Luísa Sonza, um dos principais nomes da música pop nacional, sobe ao palco na sequência com um repertório repleto de sucessos que devem embalar a plateia, como “Penhasco”, “Campo de Morango” e “Sentadona Remix”, além de canções de seu mais recente álbum.



Com entrada gratuita, o evento deve reunir milhares de pessoas no Parque das Nações Indígenas, um dos cartões-postais de Campo Grande. A estrutura contará com áreas de convivência, segurança reforçada e apoio de serviços públicos para garantir conforto e tranquilidade ao público.



O projeto MS ao Vivo é uma iniciativa cultural que busca valorizar a música nacional e os talentos regionais, promovendo acesso gratuito à cultura em espaços públicos. A edição 2025 promete uma agenda diversificada ao longo do ano, com atrações para todos os gostos.



Serviço



MS ao Vivo – Abertura da temporada 2025

Atrações: Paolla (abertura) e Luísa Sonza

Data: Domingo, 4 de maio

Horário: A partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas – Campo Grande (MS)

Entrada gratuita

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!