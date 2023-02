Mãe e padrasto de Sophia são denunciados por estupro e homicídio

Pequena Sophia de 2 anos e 7 meses; caso ganhou repercussão nacional / Reprodução redes sociais

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) denunciou mãe e padrasto da menina Sophia, de 2 anos, por homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável.

Além do homicídio, a mãe foi denunciada pela omissão de socorro da menina. A denúncia, agora, será analisada pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete.

Ambos estão presos desde a 26 de janeiro, quando a menina Sophia deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino já sem vida. Por lá, foi constatado as marcas de agressões e sinais de violência sexual.

A criança morava com a mãe, padrasto e outros dois irmãos (um deles filho do padrasto com a primeira esposa), na Vila Nasser. Após a morte, o caso repercutiu nacionalmente.

Morta depois de ser espancada pelo padrasto, Sophia havia sido estuprada antes mesmo da data da morte, apontou o laudo necroscópico. O documento indicou que a menina faleceu em decorrência de traumatismo raquimedular em coluna cervical.