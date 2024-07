Mãe que matou adolescente tem outros 12 filhos

Local onde crime ocorreu / Henrique Kawamani, Campo Grande News

A diarista de 43 anos, que matou o filho adolescente de 17 anos, disse em depoimento à polícia que tem outros 12 filhos. Ainda conforme a mulher, apenas o garoto morto era menor de idade. Ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, em Campo Grande.

O crime aconteceu na tarde de domingo (21), na Rua Pirapitinga, no Jardim Centro-Oeste. O adolescente, que era criado pela avó paterna, chegou a ser socorrido para a Santa Casa com as vísceras expostas e hemorragia interna, mas não resistiu aos ferimentos.

O menino foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira (23) no Cemitério Parque da Capital, conforme o Campo Grande News.

A avó do adolescente, aposentada de 65 anos, contou que criava o neto desde os dois anos de idade. "Peço por justiça, porque uma mulher dessa que é capaz de matar o filho é capaz de matar qualquer pessoa, espero que ela nunca mais saia da cadeia. Se eu tivesse dinheiro eu pagaria um advogado para nunca mais deixar ela sair de lá".

Caso - Conforme boletim de ocorrência, após o crime, a PM (Polícia Militar) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o menino no chão, ferido na barriga e com as vísceras expostas. Testemunhas informaram que ele havia sido esfaqueado pela mãe.

Indagada, a mulher confessou o crime alegando que não tinha intenção de matar o filho e esfaqueou o garoto após ele dizer que a odiava. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Preventiva - A mulher passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (22) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

A autora já tinha outro registro de tentativa de homicídio contra o ex-companheiro em dezembro do ano passado.