Mais de 350 vagas abertas para prÃ¡ticas esportivas gratuitas na UFMS

Divulgação UFMS

Estão abertas as inscrições até 28 de março, para práticas esportivas gratuitas na Cidade Universitária.

São oferecidas 360 vagas para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados, filhos e dependentes, com vagas para crianças a partir de 7 anos. As aulas são realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

As vagas são para aulas de natação, paranatação, ginástica artística, taekwondo, karatê, capoeira, ciclismo e futevôlei nos espaços esportivos da Universidade.

“Um dos objetivos do nosso Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte é promover o ensino e treinamento de esportes para a nossa comunidade universitária e seus dependentes. O esporte de rendimento é essencial para manter o sucesso dos nossos estudantes atletas, enquanto que o esporte de participação vai contribuir para um estilo de vida fisicamente ativo e saudável”, reforça a diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Edineia Ribeiro.

“Para esse ano a novidade, é a oferta das vagas ainda no primeiro semestre. Isso se deve a parceria com a Setesc e os nossos estudantes voluntários. De modo geral, estamos ofertando mais vagas e incluímos oportunidades de treinamento para as pessoas idosas e deficientes físicos e visuais”, explicou a diretora.

Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados, não ter qualquer pendência administrativa e sanção disciplinar, além de comprovar aproveitamento acadêmico superior a 60%. As inscrições de crianças e adolescentes devem ser realizadas pelos responsáveis. Já os servidores devem enviar o comprovante de identidade profissional após a publicação da lista de inscritos para o e-mail sepel.proece@ufms.br.

O resultado deve ser publicado em 8 de abril, com início das aulas previsto para 22 de abril. Mais informações estão disponíveis no edital abaixo: