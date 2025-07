Maratona de Campo Grande vai interditar vias no domingo na Capital

Divulgação/Gleison Nascimento

A 4ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste domingo (6) e vai provocar interdições parciais em diversas ruas e avenidas da cidade entre 4h e 11h da manhã. A liberação do trânsito será gradual, conforme a passagem dos atletas, com previsão de normalização até o fim da manhã.

Mais de 4.500 atletas participarão das provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Para garantir segurança e fluidez no trânsito, uma megaoperação foi montada com apoio da Agetran, Detran-MS, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e QualiSalva. Cerca de 400 pessoas estarão envolvidas diretamente na organização.

O público poderá estacionar no Yotedy e acessar a arena do evento pelo Parque das Nações Indígenas, que abrirá mais cedo, às 4h. A Maratona é a única do tipo em Mato Grosso do Sul e movimenta o turismo esportivo na Capital.

As rotas alternativas e detalhes das vias interditadas estão disponíveis no site oficial do evento: maratonadecampogrande.com.br/vias-interditadas.

