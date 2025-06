Médica fica em estado grave após ter carro atingido no centro da Capital

Henrique Kawamani, Campo Grande News

Uma médica oftalmologista de 31 anos foi socorrida em estado grave na noite de domingo (29), após um acidente entre dois carros, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O veículo da médica foi encontrado abandonado no canteiro central da Avenida, entre as ruas José Antônio e Padre João Crippa, na manhã desta segunda-feira (30).

O HR-V está com a lateral danificada e sem uma das portas traseiras, já a da frente entortou por completo em uma possível colisão, publicou o Campo Grande News. Dentro do veículo não foram encontrados objetos.

A porta que foi arrancada do carro não está no local e há pedaços do veículo no meio da pista.

Um guincho chegou por volta das 7h47 para retirar o carro.

Logo depois um homem apareceu e contou que quem dirigia o veículo era sua filha. Ela seguia pela José Antônio por volta das 21h30 de domingo (29) e ao cruzar a Avenida Afonso Pena, foi atingida por outro veículo que acabou furando o sinal vermelho.

A oftalmologista foi socorrida e levada para um hospital particular da Capital. Ela sofreu um rompimento de diafragma e outras lesões. A vítima passou por cirurgia e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O condutor do outro veículo também precisou ser levado para atendimento médico, no entanto, o empresário que prefere não se identificar não soube dizer o estado de saúde e qual veículo ele conduzia.

