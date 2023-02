Médico confirma cegueira de tatuador atingido por soda cáustica

Tatuador teve cegueira confirmada por médico / Redes Sociais

Tatuador de 30 anos ficou cego após a ex-mulher jogar soda cáustica em seu rosto. A informação foi confirmada por um médico oftalmologista.

O profissional confirmou cegueira nos dois olhos do tatuador, atingido por soda cáustica no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

Conforme o Topmidianews, a ex-mulher do rapaz jogou o líquido corrosivo no rosto dele por não aceitar o fim do relacionamento. Enciumada, ela não aceitava a profissão do tatuador que tinha contato com outras mulheres.

Vinda de Ponta Porã, a irmã da vítima conversou com o médico que atendeu o tatuador e ele confirmou a cegueira nos dois olhos.

Indignada, ela publicou um vídeo na rede social falando sobre a autora que permanece solta.

"Estou aqui na Santa Casa, e o oftalmologista já confirmou que meu irmão não volta ter visão, por esse motivo, por favor, continuem compartilhando", pediu ela, também citando que a ex-cunhada ainda não foi presa pelo crime. A mulher jogou soda cáustica no rosto do ex-marido, 30 anos, na noite de quarta-feira (22), na Rua Cajazeiras, no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

O caso

Policiais do Batalhão do bairro Guanandi foram acionados para atender a vítima atingida no rosto na região dos olhos.

Segundo a ocorrência, a vítima saiu da academia e chegava em casa quando encontrou a ex com quem terminou há quatro meses. A mulher se aproximou e jogou uma caneca de soda no rapaz.

O homem tentou sair com a moto, mas logo perdeu a visão e pediu ajuda em uma residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma viatura da Ursa encaminhou o rapaz para a Santa Casa.

Depois do caso, a ex mudou foto do perfil do Facebook e nome da conta para dificultar a localização.