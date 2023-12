Médicos retiram sedação de bebê que caiu de prédio em Campo Grande

Bebê caiu da Janela / Nathalia Alcântara/ Midiamax

A sedação da bebê de 4 meses, que caiu de um apartamento no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, já está sendo retirada pelos médicos da Santa Casa, que agora aguardam que a criança acorde.

Conforme o Midiamax, a mãe da bebê, que foi presa no dia 12 deste mês por abandono de incapaz, foi solta no dia 14 depois de passar por audiência de custódia.

Segundo o advogado Alfio Leão, a bebê está tendo uma melhora significativa e agora depois da retirada da sedação, os médicos aguardam para ver como a bebê vai reagir. Já sobre os irmão da bebê, as crianças ainda estão no Conselho Tutelar.

O advogado disse ao site que todos os dias a mãe visita os filhos, e que precisa resolver procedimentos administrativos para que as crianças voltem para casa com a mãe. Ainda não há previsão de quando as crianças voltarão para o apartamento.

Segundo a delegada responsável pelas investigações, Nelly Macedo, o homem que se apresentou como pai da bebê, mas não registrou a criança, vai responder por abandono material, por não ajudar financeiramente. Os pais das outras duas crianças, de 7 e 3 anos, também serão intimados. A Polícia investiga a responsabilidade dos pais pela ausência paterna.

“Podemos perceber que esta mãe estava sobrecarregada há algum tempo com três crianças sozinhas, então, vamos apurar uma possível responsabilização deles, e ver se estavam cumprindo com as obrigações.”, declarou a delegada.

O advogado Alfio Leão, que representa a mãe, afirmou que a guarda das crianças ficará com ela. Ele também disse que foi solicitada uma bolsa de ajuda financeira para a mulher que recebe R$ 1.300 na função de auxiliar de serviços gerais.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a bebê estava no apartamento com a irmã e o irmão, de 7 e 3 anos. A mãe das crianças não estava na casa e a menina mais velha cuidava dos dois irmãos mais novos quando ocorreu o acidente.