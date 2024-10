Menino de 9 anos é baleado pelo irmão em Campo Grande

Criança foi atendida na UPA do Bairro Universitário / Divulgação

Uma criança de 9 anos foi baleada pelo próprio irmão, de apenas 3 anos, após os dois encontrarem uma arma embaixo de um colchão e brincarem. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (30), no Recanto das Paineiras, região do Bairro Universitário, em Campo Grande.

Dois familiares acabaram presos por porte irregular de arma de fogo e omissão de cautela.

Segundo o Campo Grande News, a mãe contou para a Polícia Militar que estava dentro da casa e os filhos estavam brincando no quintal, quando escutou estampido e o filho mais velho entrou sangrando, com ferimento na altura da lombar. Após o acidente, o menino de 3 anos ficou assustado e jogou a arma no chão.

Um familiar que estava dentro da casa levou a criança ferida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, onde foi atendida. Não há risco para o menino, segundo a equipe médica.

O familiar contou que a arma calibre 22 estava emprestada para o pai e que ficava guardada embaixo do colchão. O boletim de ocorrência não discorre qual o parentesco deles com as crianças.

Após o acidente, o homem jogou duas armas em um matagal, mas depois acabou apontando a localização para a PM. Os armamentos, sendo a calibre 22 e uma espingarda de pressão, foram apreendidos.