Ministério Público promove campanha contra feminicídio

Com o intuito de sensibilizar a sociedade sul-mato-grossense para os altos índices de feminicídio e de violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realizou, nesta segunda-feira, 26, panfletagem na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A ação faz parte da campanha “Seu silêncio pode matar você”, promovida pelo MPMS por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência, com apoio da Assessoria de Comunicação do Ministério Público.

Lançada no dia 1º de junho, a iniciativa vem sendo divulgada em várias comarcas do Estado, pelos Promotores de Justiça que atuam na área, através de cartazes, panfletos, backbus, comerciais para rádio e televisão e posts nas redes sociais, que estimulam as vítimas de relacionamentos abusivos a reconhecerem situações de violência e buscarem ajuda

Estima-se que três mil pessoas foram impactadas durante a ação