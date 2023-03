Ministro do STF fará palestra gratuita em MS; veja como participar

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, vem ao MS / Divulgação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, participa da aula inaugural do curso de Direito da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A aula ocorrerá no dia 10 de março, às 18h30, no Teatro Glauce Rocha.

Segundo o Midiamax, o ministro irá falar sobre o tema “Estado de Direito e direitos fundamentais: evolução e perspectivas”. A entrada é gratuita e deve ser realizada pela internet. Clique aqui para se inscrever.

Conforme a universidade, o encontro é voltado para advogados públicos e privados, magistrados, delegados, promotores e procuradores de justiça, defensores públicos, servidores e estudantes de direito.