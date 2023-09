Ministro Rui Costa lança Novo PAC com investimentos de R$ 44,7 bilhões em MS

Ministro Rui Costa lança Novo PAC em MS / Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lança o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) - Desenvolvimento e Sustentabilidade, do Governo Federal, em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 21. Ele participa de solenidade na UEMS em Campo Grande, onde reafirma investimentos de R$ 44,7 bilhões em obras e serviços no Estado.

Conforme o governo federal, os investimentos visam a conclusão de obras de infraestrutura como construção do contorno rodoviário em Três Lagoas, adequação da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho, conclusão da fábrica UFN3 e aeroporto de Dourados. Além disso, também serão construídas novas casas populares no programa Minha Casa, Minha Vida.

Autoridades como o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a ministra de Planejamento e Orçamento Simone Tebet (MDB) estarão no evento.

Serviço

A solenidade acontece às 9h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), localizada na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155, Bloco A, na Vila Santo Amaro.