Moradora de rua é esfaqueada por desconhecido no Pioneiros

Moradora de rua foi esfaqueada por um desconhecido na tarde desta segunda-feira, 14, na rua Julia Pereira de Souza, próximo ao bairro Pioneiros. Os golpes atingiram a cabeça, pescoço e antebraço da vítima e o suspeito fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

O marido da mulher que estava pelo local também foi agredido e atingido pelas facadas e fugiu pelo matagal próximo à ponte existente na região.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não soube dizer qual motivo teria ocasionado a agressão e o esfaqueamento, tampouco desconhecendo quem seria o autor. Apenas disse que estava com o marido e de repente eles foram atingidos com as facadas.

A Polícia Militar esteve pelo local e passou a realizar diligências na tentativa de localizar o companheiro da mulher e o suspeito, mas não houve êxito. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima até a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.