Moradores encontram ladrão deitado em fios e acionam a polícia

Na manhã desta quinta-feira (3), moradores do Coophavila II, em Campo Grande, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ao avistarem um homem entre os fios da rede elétrica e suspeitarem que ele estava morto. Entretanto, antes da chegada da Polícia, o rapaz desceu e fugiu, levando consigo um dos fios furtados.

De acordo com o Campo Grande News, o fato ocorreu por volta das 5h, no cruzamento das ruas Lúcia Martins Coelho e da Península. A proprietária de um trailer foi uma das pessoas que presenciou o furto. Ela descreveu que, quando a polícia chegou, o homem já havia deixado o local, e não havia mais vestígios do crime. O furto de fios na região é recorrente, com moradores relatando situações semelhantes, inclusive na semana anterior.

A prática criminosa não é isolada no Coophavila II. Segundo o motorista Roberto Ribeiro, que trabalha à noite, o furto de fios ocorre em várias partes da cidade, com os criminosos aproveitando a madrugada para cortar os cabos. Ele contou que sua casa já ficou sem luz em quatro ocasiões devido a esses furtos, ressaltando a insegurança que os moradores sentem em diferentes bairros de Campo Grande.