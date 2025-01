Morre homem que teve parada cardíaca ao reconhecer corpo do enteado

Paulo Francis, Campo Grande News

Antonio Medina, de 59 anos, que teve uma parada cardíaca ao reconhecer o corpo do enteado Henrique Pena, de 47, encontrado morto no córrego Lagoa, morreu na manhã de domingo (5), no Hospital Regional de Campo Grande.

O corpo do enteado foi encontrado no fim da tarde de sexta-feira (3).

Medina foi ao local para fazer o reconhecimento do corpo e lá teve uma parada cardíaca.

No local havia uma equipe do Corpo de Bombeiros que imediatamente iniciou manobra de reanimação por 30 minutos. Após ser usado choque, Antonio voltou a respirar, foi intubado e internado às pressas no Hospital Regional, onde morreu dois dias depois.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem provavelmente ficou em choque ao ver o enteado morto e acabou sofrendo a parada cardiorrespiratória. "Com a notícia, ele acabou entrando em choque e aí já começou a ter a parada também. Aí a gente já, de pronto, começou o primeiro atendimento", disse o tenente Cristopher, do Corpo de Bombeiros, conforme o Campo Grande News.

Entenda

Henrique tinha deficiência mental e não era usuário de drogas, como inicialmente havia sido divulgado. O homem realizava tratamento e fazia uso de remédios controlados. Porém, ao desaparecer, não há informação se o homem continuou a fazer uso do medicamento.

Após passar alguns dias desaparecido, o corpo de Henrique foi encontrado boiando em meio a galhos no córrego Lagoa.