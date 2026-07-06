Morre Tiago Pitthan, advogado que emocionou ao realizar próprio velório em vida

Tiago Martins Pitthan morreu aos 49 anos / Reprodução/Instagram

Morreu na noite deste domingo (05), aos 49 anos, o advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, conhecido nas redes sociais como "Bom Sujeito". A morte foi confirmada pela família na manhã desta segunda-feira (06), por meio de uma publicação nas redes sociais.

No comunicado, foi informado que Tiago estava internado no Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, em decorrência do câncer de estômago. "Ele combateu o bom combate", diz a mensagem divulgada pela família.

Tiago ganhou projeção nacional no fim de maio ao organizar a própria despedida enquanto ainda estava em condições de receber amigos e familiares. Em vez de um velório tradicional, promoveu um encontro marcado por abraços, música, conversas e demonstrações de carinho, transformando um momento normalmente associado ao luto em uma celebração da vida.

A iniciativa ocorreu após o agravamento do quadro de saúde. Em publicações nas redes sociais, ele relatou o avanço da doença e explicou que desejava agradecer pessoalmente às pessoas que fizeram parte de sua trajetória.

Ao centro, Tiago Martins Pitthan posando com convidados de seu velório em vida - Reprodução/Instagram



Mesmo durante o tratamento, Tiago manteve uma postura de otimismo e coragem. Horas antes de sua morte, publicou uma fotografia no leito do hospital acompanhada da mensagem: "Sem filtro. Sem produção. Pediram para chamar minha família. Mas a vida... A vida vale a pena!!"

Ao longo dos últimos meses, o advogado também compartilhou reflexões sobre a forma como enfrentava a doença. Em seu perfil nas redes sociais, mantinha em destaque uma frase que acabou se tornando símbolo de sua história e inspirando milhares de pessoas: "Eu tenho câncer, mas o câncer NÃO me tem!!"

O velório, que o próprio Tiago costumava chamar de "gurufim", teve início às 10h desta segunda-feira (06), no Memorial Park, em Campo Grande.