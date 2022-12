Morte de ciclista em ponte desativada foi acidente, diz delegado

Perícia esteve no local da queda / (Foto: Henrique Arakaki/Midiamax)

Foi identificado como Márcio Pereira Ramalho, de 33 anos, o ciclista que morreu ao cair de uma ponte desativada no bairro São Conrado, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com o delegado Camilo Kettenhuber, titular da 6ª Delegacia de Polícia Civil, a queda teria sido acidental após ele se desequilibrar.

"No começo da ponte tem um desnível e no meio dela um buraco, acreditamos que ele se desequilibrou e caiu. Testemunhas disseram que ele havia bebido antes, e confirmamos, mas segundo a investigação ele bebeu bem menos do que o normal", explicou Camilo ao Jornal Midiamax.

O acidente aconteceu em um trecho que liga as ruas Praia Grande e Major Juarez Lucas de Jesus, no Jardim São Conrado. Uma criança de quatro anos presenciou a queda e contou aos policiais que Márcio estava pedalando rápido.