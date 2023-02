Morto em confronto com PM tinha passagem por estupro

Homem teria colocado as mãos na cintura e sacado o simulacro em direção aos policiais / Nathalia Alcântara

Homem de 38 anos, que morreu após confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (12) no Bairro Buriti tinha diversas passagens pela polícia, incluindo um estupro em via pública.

Antes de ser baleado, ele teria sacado um simulacro e apontado para os policiais, que revidaram.

Conforme informou o site Midiamax, o homem já tinha passagem por estupro, no ano de 2014, além de roubo, furto e evasão de local de custódia.

Segundo informações obtidas pelo Jornal Midiamax, os policiais faziam rondas pelo Bairro Buriti quando notaram o homem em atitude suspeita andando pela Rua Jaime Costa. Ao dar ordem de parada, ordenando que ele colocasse as mãos na cabeça, o homem teria colocado as mãos na cintura e sacado o simulacro em direção aos policiais.

Foram realizados dois disparos contra ele. Ao cair, foi constatado pelos policiais que ele estava com o simulacro e um coldre em sua cintura. Ele ainda estava com sinais vitais e foi socorrido até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Após alguns minutos de atendimento, o médico plantonista informou que o rapaz não resistiu e morreu já na unidade de saúde. O simulacro utilizado por ele foi apreendido, além de uma carabina .40.