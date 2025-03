Penitenciária Máxima de Campo Grande / Midiamax

Um policial penal, de 39 anos, ficou ferido durante um motim de presos que aconteceu no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, na ala psiquiátrica. O fato ocorreu no dia 7 deste mês, mas só foi registrado nesta quinta-feira (13).

Por volta de 11h50 do dia 7, os presos começaram um motim na ala psiquiátrica porque os policiais precisavam recolher o internos do banho de sol mais cedo, já que teria uma revista no pavilhão 2 e, como regra de segurança, todos os pavilhões são recolhidos, publicou o Midiamax.

Quando os policiais informaram os internos sobre o recolhimento mais cedo, eles iniciaram o motim, sendo dois deles, armados com paus e pedras, ameaçando os policiais.

O policial, na tentativa de cessar o motim, tentou forçá-los para as suas celas, mas o autor, o qual estava armado com um pedaço de pau, investiu contra o agente, atingindo-o na perna e no antebraço.

Após ser atingido, o policial imobilizou o interno com um mata-leão. Após imobilizá-lo, o agente e o autor caíram, causando lesão nos punhos do policial penal, bem como na coxa direita e no ombro esquerdo do autor, o qual passou por exame de corpo de delito.

Ainda segundo o agente, os internos da ala psiquiátrica estão sem receber medicamentos há aproximadamente 20 dias. Conforme o policial, a obrigação de fornecer medicação aos internos é da Prefeitura Municipal de Campo Grande.