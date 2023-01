Motociclista atropelado na Capital recebe alta da UTI e deve passar por cirurgia

Trecho do acidente / (Foto: Reprodução)

O motociclista atropelado por uma caminhonete na Avenida Nelly Martins, em Campo Grande, recebeu neste domingo (8) alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa após ser retirado do coma induzido. A previsão é que ele ficasse em coma até amanhã (10).

O jovem de 23 anos foi socorrido em estado grave com inchaço no cérebro. Agora, o paciente aguarda uma cirurgia na clavícula, que foi fraturada no acidente, e realiza exames de acompanhamento.

"Ele está bem melhor. Ele acordou do coma meio confuso, perguntou porque estava no hospital e eu disse que ele tinha sofrido um acidente, só isso", relatou Lilian Mariano, mãe do jovem, em entrevista ao Jornal Midiamax.

Investigação

O acidente continua sendo investigado como lesão corporal dolosa de natureza grave, o motorista da caminhonete foi ouvido na última quinta-feira (5) e disse que não viu o motociclista.

Imagens do circuito de segurança registraram o flagrante do acidente, onde o motociclista é fechado pela caminhonete e cai no chão. A polícia investiga a discussão de trânsito que teria causado a colisão.

Ainda conforme o site, uma testemunha está sendo procurada pelos policiais por ter visto os dois jovens no semáforo, momentos antes do acidente, essa pessoa, a princípio, é a única que poderia confirmar a se houve ou não uma briga entre os dois envolvidos.