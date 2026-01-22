Motociclista de 69 anos morre após ser atingido por telha na BR-262

O corpo de Antônio Delfino da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para os procedimentos legais / Midiamax, Fala Povo

O motociclista identificado como Antônio Delfino da Silva, de 69 anos, morreu após ser atingido por uma telha que escapou de um caminhão na rodovia BR-262, em Terenos, na manhã desta quinta-feira (22). A vítima, que seguia em direção a Campo Grande, morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a caminho do hospital, após a equipe médica tentar procedimentos de reanimação.

O acidente ocorreu por volta das 8h, e o motorista do caminhão fugiu do local. Segundo o delegado Mateus Crovador, titular da delegacia de Terenos, uma força-tarefa com investigadores da Polícia Civil e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está empenhada na busca pelo suspeito. “Existe a possibilidade de pedirmos a prisão preventiva, já que, além do homicídio culposo, há omissão de socorro”, explicou o delegado, conforme informações divulgadas pelo site Midiamax.

O trânsito na rodovia foi parcialmente interrompido e operou no sistema “pare e siga” até as 10h30, quando foi totalmente liberado. Testemunhas confirmaram que a vítima seguia para Campo Grande, mas não forneceram mais detalhes sobre o ocorrido.

O corpo de Antônio Delfino da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para os procedimentos legais. As autoridades reforçam o pedido para que qualquer pessoa com informações sobre o caminhão ou seu motorista entre em contato com a Polícia Civil ou PRF.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!