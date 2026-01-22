Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 18:12

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Motociclista de 69 anos morre após ser atingido por telha na BR-262

A polícia procura pelo motorista que conduzia a carreta no momento do acidente

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 14:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O corpo de Antônio Delfino da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para os procedimentos legais / Midiamax, Fala Povo

O motociclista identificado como Antônio Delfino da Silva, de 69 anos, morreu após ser atingido por uma telha que escapou de um caminhão na rodovia BR-262, em Terenos, na manhã desta quinta-feira (22). A vítima, que seguia em direção a Campo Grande, morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a caminho do hospital, após a equipe médica tentar procedimentos de reanimação.

O acidente ocorreu por volta das 8h, e o motorista do caminhão fugiu do local. Segundo o delegado Mateus Crovador, titular da delegacia de Terenos, uma força-tarefa com investigadores da Polícia Civil e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está empenhada na busca pelo suspeito. “Existe a possibilidade de pedirmos a prisão preventiva, já que, além do homicídio culposo, há omissão de socorro”, explicou o delegado, conforme informações divulgadas pelo site Midiamax.

O trânsito na rodovia foi parcialmente interrompido e operou no sistema “pare e siga” até as 10h30, quando foi totalmente liberado. Testemunhas confirmaram que a vítima seguia para Campo Grande, mas não forneceram mais detalhes sobre o ocorrido.

O corpo de Antônio Delfino da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para os procedimentos legais. As autoridades reforçam o pedido para que qualquer pessoa com informações sobre o caminhão ou seu motorista entre em contato com a Polícia Civil ou PRF.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

Carreira

Energisa abre oportunidades para estagiários em Campo Grande

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Saúde

Defensoria alerta para iminente colapso da saúde em Campo Grande

Publicidade

Luto

Artista Pedro Guilherme Garcia Góis morre aos 58 anos em Campo Grande

ÚLTIMAS

Ações em campo

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

Os interessados podem realizar a inscrição no período até o dia 25 de janeiro de 2026

Oportunidades

Estado autoriza concurso com 194 vagas para Hospital Regional de MS

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo