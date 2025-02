Motociclista grávida de 7 meses morre em acidente com carro

Sem título / Midiamax

A técnica de enfermagem, Maiara Moraes de Souza, de 31 anos, grávida de sete meses, morreu em um acidente entre um carro e a moto que ela conduzia, na Rua Francisco dos Anjos, ao lado do Cemitério Memorial Park, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (13).

Maiara trabalhava na Santa Casa de Campo Grande. No momento do acidente chovia na região. Ela seguia em uma moto Honda Biz pela rua, no sentido ao bairro Pioneiros. Já o veículo envolvido, um Fiat Palio, transitava em direção à Avenida Senador Filinto Müller.

O motorista do Palio relatou à polícia que a motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, e, quando a motociclista entrou na contramão durante a ultrapassagem, colidiu com a dianteira esquerda do carro. Foi feito teste do bafômetro no motorista que deu negativo para ingestão de álcool.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, porém, ela morreu no local do acidente.