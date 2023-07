Motociclista morre ao bater em poste e garupa fica ferido na Júlio de Castilho

Um motociclista, identificado como Vinicius Costa Barbosa, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (28) ao colidir a motocicleta contra um poste, na Avenida Júlio de Castilho, região do Jardim Imá, em Campo Grande. O garupa ficou com ferimentos e foi levado para uma unidade de saúde.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, as duas vítimas seguiam pela avenida no sentido centro ao bairro, quando Vinicius acabou perdendo o controle do veículo próximo à rua Niterói, chocando-se contra um poste de iluminação pública.

O passageiro foi identificado como João Vitor Rodrigues de Souza, que sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Já Vinicius, acabou falecendo no local após o impacto.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e liberou a motocicleta para o tio da vítima. Foi identificado que Vinicius Costa era habilitado e as causas do acidente ainda estão apuradas pelas autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local, fizeram todos os trabalhos necessários e liberaram o corpo para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal).

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.