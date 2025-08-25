Motociclista morre após acidente com carreta em avenida de Campo Grande

Você Repórter

Uma motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (25) após ser atingida por uma carreta na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A vítima pilotava uma Yamaha Neo e seguia para o trabalho acompanhada de uma amiga, que estava na garupa. Durante a travessia, a moto atingiu a lateral do veículo de carga, e a condutora acabou sendo arrastada para baixo das rodas.

A passageira conseguiu saltar antes da colisão, sofreu apenas ferimentos leves e ainda tentou alertar o motorista da carreta, mas não houve tempo de evitar a tragédia.

Equipes do Samu e dos bombeiros estiveram no local e tentaram reanimar a motociclista por mais de uma hora, mas ela não resistiu. O marido da vítima e o empregador compareceram à cena do acidente.

