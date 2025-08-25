Motociclista morre após acidente com carreta em avenida de Campo Grande

Durante a travessia, a moto atingiu a lateral do veículo de carga, e a condutora acabou sendo arrastada para baixo das rodas
Você Repórter
Uma motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (25) após ser atingida por uma carreta na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande.
A vítima pilotava uma Yamaha Neo e seguia para o trabalho acompanhada de uma amiga, que estava na garupa. Durante a travessia, a moto atingiu a lateral do veículo de carga, e a condutora acabou sendo arrastada para baixo das rodas.
A passageira conseguiu saltar antes da colisão, sofreu apenas ferimentos leves e ainda tentou alertar o motorista da carreta, mas não houve tempo de evitar a tragédia.
Equipes do Samu e dos bombeiros estiveram no local e tentaram reanimar a motociclista por mais de uma hora, mas ela não resistiu. O marido da vítima e o empregador compareceram à cena do acidente.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Nova Lima
Rapaz de 22 anos fugiu após o crime e ainda não foi localizado
Geral
Primeira edição do exame avaliará cursos de medicina e servirá também como critério para seleção em residências médicas
Registros
Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS