02 de Setembro de 2025 • 22:16

Motociclista morto em acidente em Campo Grande era assessor da Câmara

O motorista da Hilux, de aproximadamente 50 anos, permaneceu no local, visivelmente abalado

Publicado em 02/09/2025 às 18:26

Berlim Caldeirão/TopMídiaNews

Foi identificado como Wagner de Souza Pereira, de 54 anos, o motociclista que morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento da Rua Bahia com a 15 de Novembro, região central de Campo Grande. Ele trabalhava como assessor do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy.

De acordo com colegas, Wagner havia acabado de sair da Câmara e seguia pela Rua 15 de Novembro quando foi atingido por uma caminhonete Hilux que trafegava pela Rua Bahia. Câmeras de segurança de um comércio próximo registraram o momento em que a moto foi atingida e arrastada pelo veículo, chegando a parar embaixo da caminhonete.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima por cerca de 1h30. Apesar do esforço, Wagner não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia e da Polícia Civil. O motorista da Hilux, de aproximadamente 50 anos, permaneceu no local, visivelmente abalado.

