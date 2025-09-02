Motociclista morto em acidente em Campo Grande era assessor da Câmara

O motorista da Hilux, de aproximadamente 50 anos, permaneceu no local, visivelmente abalado
Berlim Caldeirão/TopMídiaNews
Foi identificado como Wagner de Souza Pereira, de 54 anos, o motociclista que morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento da Rua Bahia com a 15 de Novembro, região central de Campo Grande. Ele trabalhava como assessor do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy.
De acordo com colegas, Wagner havia acabado de sair da Câmara e seguia pela Rua 15 de Novembro quando foi atingido por uma caminhonete Hilux que trafegava pela Rua Bahia. Câmeras de segurança de um comércio próximo registraram o momento em que a moto foi atingida e arrastada pelo veículo, chegando a parar embaixo da caminhonete.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima por cerca de 1h30. Apesar do esforço, Wagner não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia e da Polícia Civil. O motorista da Hilux, de aproximadamente 50 anos, permaneceu no local, visivelmente abalado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Jardim Tijuca
Condutor de um dos veículos avançou preferencial e atingiu o carro onde o menino estava com a família
Serviços
A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço
Serviços
Os projetos serão viabilizados por meio de emenda parlamentar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS