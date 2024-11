Motociclista sem capacete morre após perder controle da moto e bater em poste

Midiamax

Um jovem motociclista, de 19 anos, morreu após bater contra um poste na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (20).

A vítima, que não teve o nome divulgado, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e possivelmente estava sem capacete.

O acidente aconteceu no sentido bairro/Centro, em frente a Base Aérea, onde há uma faixa de pedestres, segundo o Midiamax.

O BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) foi acionado e identificou que o motociclista sofreu um desvio com o veículo, bateu no meio fio da via e em seguida colidiu contra o poste de estrutura metálica.

Com isso, uma equipe da Polícia Civil e da Perícia se deslocaram até a avenida e a motocicleta foi encontrada caída no chão danificada e logo a frente a vítima, já sem vida. O capacete do rapaz não foi encontrado no local.

Na ocasião, o pai do motociclista disse aos policiais que o filho não tinha CNH e seu último contato com ele foi por volta da meia-noite. Depois, ele acordou por volta das 3 horas da madrugada e notou que o rapaz não estava em casa.

Então, ligou no celular do filho e uma pessoa atendeu, lhe dizendo que a vítima havia se envolvido em um acidente e logo passou a localização.

A testemunha ainda conseguiu rastrear a motocicleta e afirmou que o último trajeto da vítima foi nas proximidades da Avenida Júlio de Castilho, Rua Brasília e, em seguida, a Duque de Caxias.

À polícia, o familiar relatou que não sabia informar o que o filho estava fazendo naquela região.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.