Motociclista tem fratura exposta em batida com carro em Campo Grande

Itamar Buzzatta

Um motociclista de 26 anos teve fratura exposta em acidente envolvendo um veículo, na manhã de hoje, 27, no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Campo Grande.

O motociclista seguia em uma Honda Biz pela Rua Rui Barbosa, mesmo sentido que o motorista, quando o carro entrou na frente dele.

O rapaz bateu contra o lateral do veículo e caiu sofrendo uma fratura exposta.

A vítima recebeu os primeiros socorros dos motossocorristas e depois encaminhado pelo Samu até a Santa Casa.