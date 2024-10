Motorista de BMW perde controle ao fazer zerinho, destrói poste e foge

Poste ficou destruído / Madu Livramento, Jornal Midiamax

Depois de fazer manobras de zerinho, motorista de uma BMW – avaliada em aproximadamente R$ 700 mil – bateu em um poste de iluminação, na madrugada deste domingo (20), nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Logo após a colisão, que ocorreu em frente ao Santuário Nossa Senhora da Abadia, o motorista fugiu.

Segundo o Midiamax, o acidente aconteceu por volta de 00h20, quando o motorista teria passado em uma lombada eletrônica, no sentido Centro/Parque dos Poderes, e acelerou o veículo para fazer as manobras há cerca de 200 metros.

A suspeita é de que ele tenha perdido o controle da direção e, por estar em alta velocidade, atingiu a lateral traseira da BMW contra o poste, que ficou destruído e caiu, no canteiro central da avenida.

Logo após a batida, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé. No canteiro, foi possível observar pela reportagem que tem peças da BMW espalhadas e, inclusive, o para-brisa do veículo ficou no chão.

Como não havia nenhum veículo e pedestre passando pelo local, não houve feridos, apenas danos materiais. Uma equipe da Perícia Técnica foi acionada ainda pela madrugada, realizou os levantamentos e a BMW foi guinchada por volta da 1 hora.

Devido à colisão que ocasionou a queda do poste, a região ficou sem energia elétrica.