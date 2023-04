Motorista de Ônix que morreu em acidente com carreta na BR-163 tinha 49 anos

O motorista do Chevrolet Ônix, que morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira ,7, na BR-163, em Campo Grande, foi identificado como Clodoaldo Afonso Teixeira Filho, de 49 anos. Ele ficou preso às ferragens no capotamento do veículo após colisão frontal com uma carreta.

A identificação consta no boletim de ocorrência, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem, o condutor do veículo de passeio seguia no sentido para Cuiabá, quando invadiu a pista contrária e atingiu a frente da carreta, conduzida por Paulo Rodrigo dos Santos Batista, de 28 anos, que seguia no sentido oposto e iria para Rondônia.

Ele afirma que "que tentou tirar o máximo que pôde", mas não conseguiu evitar a colisão. Paulo explicou que não entendeu o que aconteceu com o motorista e a carreta estava em torno dos 40 km/h, segundo relatado.

O veículo, com a força do impacto, capotou e ficou com a frente completamente destruído. A parte da frente da carreta ficou danificada.

Corpo de Bombeiros, CCR MSVia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local atuando na investigação do acidente e na retirada do corpo da vítima.

O trânsito ficou congestionado desde o primeiro momento do acidente para os dois sentidos.