Motorista embriagado perde controle e faz 'strike' em 7 carros na Capital

Um verdadeiro 'strike' e engavetamento envolvendo oito carros, contando com o do motorista embriagado que provocou o acidente, foi registrado na noite desta quinta-feira (28), na Avenida Gury Marques, no bairro Universitário, em frente a rodoviária de Campo Grande. Além dos danos materiais, que foram muitos, 5 pessoas ficam feridas.

Apesar da gravidade da dinâmica e imagens do local comprovam a situação, nenhuma das vítimas apresentou ferimentos graves e todas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados para unidades de saúde e também para Santa Casa.

Segundo informado no boletim de ocorrência, todos os carros seguiam no sentido centro ao bairro, quando o condutor do Volkswagen Polo, de 63 anos, atingiu o primeiro veículo e ao puxar o volante para evitar maiores danos, atingiu os demais veículos.

Pelo registro policial, além do Polo - causador do acidente, os carros atingidos foram: Volkswagen T-Cross, Volkswagen Gol, Fiat Uno, Hyundai Creta, Fiat Mobi, Renault Logan e um Honda Civic.

No vídeo que circula nas redes sociais, um dos condutores aparenta estar embriagado. O Batalhão de Trânsito não conseguiu realizar o teste do bafômetro, pois o condutor foi levado para atendimento hospitalar.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.