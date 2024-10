Motorista fica em estado grave após colidir em carreta na BR-262

Voyage ficou completamente destruído / Henrique Kawaminami, Campo Grande News

O motorista de um carro VW Voyage que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave, após bater em uma carreta na BR-262, região do Indubrasil, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (29).

Segundo informações do Campo Grande News, o Voyage tem placas de Água Clara (MS), e seguia pela rodovia sentido à Capital, quando dormiu ao volante, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma carreta que ia a Anastácio.

Com o impacto, o carro rodou na pista e caiu em uma vala existente às margens da estrada. A frente do Voyage ficou completamente destruída. O impacto da batida foi tão forte que duas rodas da carreta se soltaram e pararam na vegetação às margens da estrada.

O motorista do carro foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado à Santa Casa.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local e aguarda a retirada do veículo. O carro parou às margens da pista e não atrapalha o trânsito, que segue normal no trecho.