Motorista fica presa às ferragens após batida em Campo Grande

Acidente deixou uma pessoa ferida / Midiamax

Forte colisão entre uma GM Blazer e um Ford Fusion deixou uma motorista presa no veículo durante a noite desta terça-feira, 12, na Avenida Alfredo Scaff, região da Praça do Papa no Santo Amaro em Campo Grande. A informação é que ninguém sofreu ferimentos graves.

Conforme o Midiamax, três crianças que estavam no Fusion foram levadas para atendimento. Foi necessário o uso de um desencarcerador pelo Corpo de Bombeiros para retirar a condutora da Blazer presa nas ferragens. Uma jovem que estava no mesmo veículo também foi levada para atendimento.

Ainda de acordo com informações, a Blazer seguia pela Alfredo Scaff no sentido Centro - bairro e, o Fusion também transitava na mesma via, no sentido contrário. A condutora da Blazer então teria invadido a pista contrária, momento da colisão. O trânsito ficou interrompido no local. A Polícia Militar, Civil e Perícia foram acionadas.