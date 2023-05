Motorista mata morador de rua atropelado e foge em Campo Grande

Vinicíus Santana

Um homem, ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo, dia 7, após ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, sentido centro/bairro, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Informações do site TopMídiaNews apontam que o homem atropelado e morto seria morador em situação de rua.

O condutor do veículo fugiu do local. Pedaços do carro ficaram espalhados na avenida, ainda segundo o site.

O chinelo da vítima parou 60 metros de distância do corpo.

O caso será investigado.