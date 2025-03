Motorista nÃ£o vÃª moto e causa acidente na Capital

Berlim Caldeirão/ TopMídiaNews

Um motociclista de 21 anos, que trabalha como entregador de aplicativo, foi atropelado por um veículo Kord Ká na tarde desta quarta-feira, 5, na Rua da Liberdade, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme a motorista do carro, ela não percebeu a aproximação do motociclista e tentou cruzar a via, momento em que o atingiu.

O motociclista caiu, mas não sofreu ferimentos graves.

Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado para uma unidade de saúde por uma viatura de resgate.

Moradores da região, que presenciaram o acidente, destacaram a necessidade de um quebra-molas na rua, para reduzir a velocidade dos motoristas e prevenir outros acidentes.