Motorista tem crise de enxaqueca, perde controle de carro e bate em poste na Capital

Campo Grande News

Uma motorista de 44 anos passou mal enquanto dirigia um Hyundai HB20 e bateu o veículo contra um poste na Avenida Florestal, próximo à Rua José Barbosa Rodrigues, no Residencial Sírio Libanês.

Não houve prejuízo no fornecimento de energia na região. O acidente aconteceu hoje.

Após a colisão, ela saiu do carro e se deitou no chão. Segundo o marido da vítima, a mulher sofre com dores de cabeça.

“Ela faz tratamento de enxaqueca e deve ter passado mal. Sorte que tem esse poste, senão ela teria entrado mato a dentro”, disse ao Campo Grande News.

O veículo está sem seguro e por ter tido o air bag acionado teve perda total.