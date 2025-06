MS ao Vivo: forró de João Gomes será a atração de 13 de julho na Capital

Divulgação

A edição de julho do projeto MS ao Vivo contará com apresentação do cantor João Gomes no dia 13 de julho de 2025, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita. A abertura do evento será com o sanfoneiro Gabriel Chiad.



O MS ao Vivo é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Sesc-MS. O projeto promove uma programação de shows nacionais ao longo do ano.



João Gomes, natural de Serrita (PE), ficou conhecido nacionalmente em 2021, após viralizar no TikTok com a música “Meu Pedaço de Pecado”. Desde então, consolidou sua carreira com repertório voltado ao forró e à música popular, somando milhões de visualizações nas plataformas de vídeo e áudio. Atualmente, realiza apresentações por todo o país e acumula diversos sucessos, como “Se For Amor”, “Eu Tenho a Senha” e “Aquelas Coisas”.



Gabriel Chiad, responsável pela abertura, é músico natural de Campo Grande. Iniciou sua trajetória ainda na infância, com o violão, e posteriormente passou a se dedicar à sanfona. Em 2025, iniciou carreira solo e se apresentou em diversos eventos regionais, como o Campão Cultural e o Festival Gastronômico de Chapadão do Sul. Neste ano, lançou a música “Eu Tenho a Senha 2”, homenagem a João Gomes.



Durante o evento, o público poderá entrar com cooler de até 10 litros, garrafas térmicas, tereré e banquinhos. Não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes, animais domésticos e vendedores ambulantes não autorizados.



Serviço



MS ao Vivo – João Gomes e Gabriel Chiad

Data: 13 de julho de 2025 (domingo)

Horário: a partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita

