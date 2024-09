Mulher é atingida por tiro disparado pelo marido

Fachada da Santa Casa de Campo Grande / André de Abreu/TopMídia

Mulher, de 60 anos, foi atingida por tiro quando estava dentro do carro com o marido, na noite de quinta-feira (26), em Campo Grande. O homem, de 54 anos, afirmou que a esposa atirou contra ela mesma, mas a polícia encontrou até um travesseiro, usado para abafar o som do tiro. O suspeito está sendo procurado.

Conforme o Campo Grande News, o casal estava no carro, sentido ao Detran, quando aconteceu o crime. O homem levou a vítima para a Santa Casa e contou que teve uma discussão com a esposa, quando ela pegou a arma que estava na bolsa e efetuou o tiro.

Depois, o marido deixou o hospital. A polícia desconfiou da história e iniciou investigação. Pouco tempo depois, conseguiu localizar nas proximidades do Detran um travesseiro e a arma do crime. O travesseiro possivelmente foi utilizado pra abafar o som do tiro.

Policiais fazem diligências para localizar o suspeito.