Mulher é atropelada por carro em Campo Grande e imagens impressionam

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi atropelada por um veículo, na tarde desta quinta-feira (31), quanto estava na calçada, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Imagens compartilhadas pela página Passeando em Campo Grande, mostra o momento que a mulher atravessa a rua e sobe na calçada. Segundos depois o veículo vira a esquina, invade a calçada e atropela a pedestre.

Não há informações sobre o que motivou o motorista invadir a calçada, mas no comentário do post, uma internauta informou que a barra da direção do veículo havia quebrado e que a mulher seria sua vizinha.

Ainda no post, a mulher informou que a vítima seria sua vizinha e, que, apesar da imagem ser forte, a vítima teve apenas escoriações.