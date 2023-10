Mulher fratura coluna ao pular do 2° andar para fugir de cárcere na Capital

Mulher, de 38 anos, fraturou a coluna nesta terça-feira (24) após pular do segundo andar do prédio em que mora para fugir de um cárcere privado, provocado pelo seu marido, de 24 anos. O caso aconteceu no Jardim Tijuca, em Campo Grande e foi apresentado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima está hospitalizada na Santa Casa e deve ficar internada por alguns dias para tratar da fratura. Para a Polícia Militar, que esteve no hospital, ela contou que seu marido a trancou no quarto, pois estava sob efeito de drogas e com mania de perseguição.

Com medo da situação, a mulher afirmou que pulou a janela do segundo andar e caiu em cima de uma mureta. A vítima explicou que seu marido não a agrediu fisicamente e nem fez ameaças, apenas que estava "surtado" e com uma faca nas mãos.

Ela decidiu ligar para a Guarda Civil Metropolitana, que fez o encaminhamento do suspeito para um CAPS (Centro De Atenção Psicossocial) para atendimento psiquiátrico, porém, a vítima soube por meio de vizinhos que o marido estaria no condomínio novamente.

Os policiais militares informaram que seria registrado um boletim de ocorrência pelo crime de cárcere, no qual a vítima concordou, mas negou a possibilidade de realizar um sobre lesão corporal.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.