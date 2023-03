Mulher joga água fervendo no marido e diz que se defendeu de agressões

Homem está internado / Ilustração/ Santa Casa

Mulher de 34 anos, suspeita de jogar água fervendo no marido, durante uma briga na residência, disse em entrevista, que estava se defendendo de agressões do companheiro após a filha flagrá-lo consumindo cocaína. O caso ocorreu na tarde do último domingo (19), no Bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

A mulher descreveu que o marido costuma mudar o comportamento quando consome drogas e bebida alcoólica ao Topmidianews. “Ele (o marido) não é flor que se cheire. Ele era costumado ir à casa da mãe dele, beber, usar drogas e vir dentro da minha casa, me bater e fazer as coisas. Minha menininha pegou ele dentro do quarto cheirando cocaína, aí fui falar por que ele estava cheirando cocaína, ele veio para cima me agredir e nós continuamos discutindo na cozinha. E, como eu estava cozinhando e sem pensar, queimei ele. Não fiz nada planejado”, argumentou.

Ela disse que, no momento da discussão, foi agredida pelo companheiro com um soco na cabeça, enquanto ela estava com o bebê do casal de apenas 2 meses no colo.

"Estou com um bebezinho de 2 meses no colo e ele veio para cima de mim me agredir, me deu uns tapas, não sei ao certo se foi tapa ou soco na minha cabeça e, como eu estava perto do fogão, eu peguei e virei uma leiteira de café nele", justificou a mulher arrependida.

O caso

O homem de 31 anos foi queimado com água fervendo, em uma residência na Rua Jara, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, o homem contou que estava na casa da mãe. Ao retornar para casa, a esposa de 34 anos estava com uma panela com água fervendo no fogão. Ele disse que ela jogou a água nele, que sofreu ferimentos, mas não afirmou se houve briga ou discussão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.