Mulher morre ao ser prensada por carro na garagem de casa em Campo Grande

Jornal de Domingo

Maria Regina dos Santos, de 61 anos, morreu após ser prensada por seu carro na garagem da casa onde morava, localizada na Rua Do Mergulhão, no bairro Recanto dos Pássaros - região do Jardim Panamá, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (27).

Conforme o apurado pela reportagem, ela teria chegado em casa por volta das 13h e colocado o veículo, um Fiat Siena na garagem. Depois de descer, Maria fez algumas coisas e voltou para o carro, ficando para o lado de fora - possivelmente para tirar a chave do contato.

Porém, acabou dando partida no veículo fazendo ele arrancar, prensando a vítima contra a parede até a morte. Maria estava sozinha no momento em que o incidente aconteceu.

Imagens de câmeras de segurança da vizinha, mostram o momento em que o carro arrasta Maria. O que contribuiu para que as equipes policiais soubessem com mais exatidão como ela morreu.

A vítima foi encontrada no começo da noite de hoje pelo marido. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a mulher já estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo as apurações iniciais sobre o acidente. O caso deve ser registrado na delegacia de plantão.