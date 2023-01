Mulher morta pelo marido é o 1º feminicídio em MS em 2023

Reprodução redes sociais

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro feminicídio do ano com a morte de Claudineia Brito da Silva, que morreu na Santa Casa de Campo na noite de sexta-feira (13).

A vítima, de 49 anos foi assassinada pelo companheiro, de 41 anos, na tarde de ontem, no Bairro São Francisco, em Campo Grande.

O homem, que já estava foragido por um processo de violência doméstica, foi preso em flagrante na mesma região que o crime aconteceu, conforme as informações do site Midiamax.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa da Capital poucas horas após ser esfaqueada.

O homem deverá passar por audiência de custódia na segunda.