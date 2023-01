Na Capital, idosa é atropelada na faixa de pedestre por motorista que voltava de Aquidauana

Alex Machado

Mulher de 72 anos ficou ferida após ser atingida por um carro enquanto atravessava na faixa de pedestre.

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (31), no cruzamento das avenidas Afonso Pena com a Calógeras, região central de Campo Grande, conforme o site Campo Grande News.

Ainda segundo o site, a idosa atravessava a rua com marido, quando chegava próximo ao meio-fio e foi atingida pelo Hyundai Tucson conduzido por uma motorista de 40 anos, que voltava de Aquidauana com os pais e seguia sentido ao shopping.

“Abriu o sinal, nós fomos passando e ela veio correndo. Ela surgiu de mãos dadas com o marido dela. Eu não vi, foi no susto a batida. Eu tentei frear, mas já estava em cima”, disse a condutora. Testemunhas reclamaram que o socorro demorou cerca de 40 minutos para chegar.

Por causa da batida, a idosa foi lançada a cerca de 10 metros do ponto de colisão. Ela foi socorrida consciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa com suspeita de fratura na perna e com sangramento no rosto.