Na Capital, nora se irrita e agride sogra com socos e panelada

Caso foi registrado na Cepol / Divulgação/Polícia Civil

Durante a noite desta quinta-feira,30, uma mulher, de 37 anos, procurou a delegacia para denunciar as agressões que sofreu por parte de sua nora, de 28 anos, em sua residência, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, houve uma discussão envolvendo a mulher e seu filho, de 19 anos, no qual ela havia reclamado sobre o fato do jovem não estar frequentando a escola. Ela relatou que seu filho agiu de forma desrespeitosa e passou a responde-lá.

Ao ver a malcriação, a mãe desferiu um tapa contra o jovem. A atitude provocou uma reação na nora, que passou a agredir a sogra com socos, empurrões e puxões de cabelo. Em determinado momento, a suspeita pegou uma panela e também passou a golpear a mulher.

A vítima, queixando-se de dores no tórax, cabeça e punho direito, procurou atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon para depois ir à delegacia registrar o fato e quis representar criminalmente contra a nora.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.