'Oitavo anjo do PCC': morto com 18 tiros em Campo Grande, Rafael teve rosto desfigurado

Foi identificado como Rafael Bruno Epifanio Alves, de 33 anos, o homem morto com pelo menos 18 tiros na noite deste domingo,9, no cruzamento das avenidas dos Topógrafos e Marajoara, na região do Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Ele teve o rosto totalmente desfigurado em decorrência dos disparos, onde a maioria atingiu sua cabeça.

Conhecido como 'Oitavo anjo do PCC', Rafael ainda tentou fugir do seu algoz, mas foi alcançado - a suspeita é que o pistoleiro estivesse em uma motocicleta - e recebeu vários disparos, caindo ao chão em frente a um estabelecimento comercial, segundo consta no boletim de ocorrência.

O Corpo de Bombeiros, por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Civil ainda tenta identificar se foi apenas uma pessoa ou demais suspeitos participaram do crime. No local onde a vítima foi morta, existe câmera de segurança que a polícia deve pedir para analisar e tentar identificar a autoria.

A Perícia Científica esteve no local e encontrou 18 cápsulas de calibre 9 milímetros, além de uma munição intacta.

O pai da vítima esteve na delegacia para os devidos procedimentos e afirmou não ter conhecimento de possíveis autores, apenas informou que seu filho morava com sua mãe.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepo