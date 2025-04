Ônibus de turismo invade Café Mostarda e mulher fica ferida

Juliano Almeida, Campo Grande News

Um ônibus de turismo usado para transportar estudantes universitários de Ribas de Rio Pardo até Campo Grande, invadiu a calçada e atingiu clientes do bar e restaurante Café Mostarda, localizado na Avenida Afonso Pena, no início da noite de terça-feira (29).

O acidente aconteceu por volta das 18h50 e uma mulher de 59 anos ficou ferida com escoriações, dores no cotovelo e luxação na clavícula. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não corre risco de morte.

A dinâmica dos fatos ainda é investigada.

O ônibus estava na Rua Paraíba no sentido bairro/centro quando atravessou a pista, subiu na calçada e colidiu com quatro mesas do restaurante, destruindo parte da fachada.

A motorista do veículo de 27 anos de idade, relatou aos bombeiros que o veículo estava estacionado e começou a se mover sozinho.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Max Sousa Posta, a motorista não conseguiu fazer o ônibus parar, disse ao Campo Grande News. “O que ela conseguiu explicar para nós, por enquanto, é que ela estava com o veículo estacionado e o veículo começou a entrar em movimento. Ela não conseguiu fazer ele parar, provavelmente sem o freio de mão”, disse o tenente à imprensa.

Clientes que estavam no local conseguiram fugir a tempo. “O que eles nos disseram é que conseguiram verificar o ônibus antes de bater aqui no estabelecimento, antes de bater em uma placa, subir no canteiro, então eles conseguiram correr. E isso foi o que, certamente, contribuiu para o resultado de termos baixo número de vítimas”, completou Max.

O militar complementou que a condutora é habilitada, permaneceu no local, prestou atendimento e disse estar abalada emocionalmente. “Ela está bem impactada pelo acidente, mas não há sinal de embriaguez”, disse o bombeiro. "Estava vazio, sem passageiro, sem ninguém”, respondeu Max quando perguntado sobre o estado do ônibus.

O proprietário do Café Mostarda, Daniel Vicari destacou que o acidente não deixou feridos graves. “O mais importante é que nada aconteceu, que está tudo bem, que não teve vítima, graças a Deus”, disse. Ele informou que o seguro será acionado para lidar com os prejuízos materiais.

O ônibus permaneceu atravessado na via, e o trânsito ficou bloqueado nos cruzamentos da Rua Paraíba com a Arthur Jorge e da Avenida Afonso Pena com a José Antônio.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) fez o controle do tráfego, enquanto a Polícia Civil investiga as causas do acidente.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, responsável pela contratação da empresa do ônibus, disse em nota à imprensa que acompanha o caso com cautela. "Não havia nenhum acadêmico a bordo do acidente e não haverá prejuízo no retorno dos acadêmicos. A Viatur, prestadora de serviço, está prestando o suporte necessário à condutora e as vítimas. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os usuários do transporte escolar e informamos que providências adicionais serão adotadas para apurar as causas do incidente e evitar ocorrências semelhantes", finaliza.

