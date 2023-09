Operação prende PMs suspeitos de receber PIX para facilitar drogas na Penitenciária

Operação prendeu dois policiais militares / Divulgação

Nessa quarta-feira (13) foi deflagrada pela Corregedoria da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) a Operação Torre Cega. Dois PMs foram presos suspeitos de facilitar a entrada de drogas no Presídio de Segurança Máxima (Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações da PM divulgadas nesta quinta-feira (14), os cabos foram denunciados pela facilitação da passagem de drogas no local. Eles eram lotados no Batalhão de Guarda e Escolta da penitenciária. Segundo a investigação, os policiais permitiam que objetos ilícitos fossem arremessados para o interior da penitenciária mediante pagamento de propina.

Conforme nota oficial da Corregedoria, a operação cumpriu "mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pela Justiça Militar Estadual, através de investigação ocorrida em sede de Inquérito Policial Militar". A investigação corre em segredo de Justiça.